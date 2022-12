Kosovo-Serbia: Kurti, Belgrado vuole riprendere la guerra persa 23 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia vuol riprendere la guerra che ha perso 23 anni fa. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, nel corso di una conferenza stampa. "La Serbia non nasconde di voler tornare in Kosovo, cioè continuare la guerra che ha perso. La militarizzazione della Serbia nel corso degli anni ci ha portato a questo stato. Stanno stanziando ingenti somme di denaro per l'esercito e le armi. Questa militarizzazione, accompagnata da ambizioni egemoniche, rappresenta una minaccia per l'intera regione", ha affermato Kurti. "Vogliamo agire con attenzione, comprendendo la delicatezza della situazione. Lo abbiamo sempre dimostrato. Infatti, a causa della fragilità della situazione nel nord e della collaborazione con i nostri amici, i nostri partner europei e statunitensi, abbiamo tollerato il ritardo nell'attuazione delle nostre decisioni più volte, ma ogni ritardo scade”, ha detto Kurti. (segue) (Alt)