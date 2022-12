Kosovo: Kurti, Kfor ci ha chiesto tempo per rimuovere barricate nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione della Nato in Kosovo Kfor deve garantire la libertà di movimento ma ha chiesto più tempo per la rimozione delle barricate erette dai serbi nel nord. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, nel corso di una conferenza stampa. Kurti ha dichiarato che le barricate non solo sono inaccettabili, ma non dovrebbero ripetersi. "Ancora una volta, chiediamo a Kfor di garantire la libertà di movimento. Kfor in Kosovo lavora per garantire un ambiente pacifico e sicuro, che significa anche libertà di movimento senza discriminazioni. Il blocco del traffico, il blocco delle strade pubbliche con veicoli pesanti per ostacolare la libertà di movimento, sparatorie criminali da parte di bande contro la nostra polizia e la missione Eulex, non solo sono inaccettabili, ma non devono ripetersi in nessun momento in futuro. Quindi stiamo aspettando", ha detto Kurti. (Alt)