- La Russia deve difendere i diritti della Serbia e offrire i propri servizi di mediazione. Lo ha affermato Oleg Morozov, membro della Duma di Stato della Federazione Russa, ripreso dalla stampa serba. "La Russia dovrebbe, ovviamente, offrire alla Serbia i propri servizi di mediazione e difendere i suoi diritti anche se non ci sono molte possibilità di successo. Tuttavia, saranno significativamente maggiori a seguito della nostra vittoria militare e politica in Ucraina", ha dichiarato Morozov. Egli ha osservato che l'Occidente è interessato a preservare il Kosovo "come base anti-serba" e che "questa è la fonte del conflitto", ha precisato. Secondo il parlamentare, la "revisione" delle regole dell'ordine mondiale contribuirà alla risoluzione del conflitto in Kosovo. "Il precedente del Kosovo va trattato rivedendo tutte le regole dell'ordine mondiale moderno", ha aggiunto Morozov. (Seb)