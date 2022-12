Speciale energia: Bosnia, Iea, Sarajevo al settimo posto in utilizzo carbone per produzione energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina è settima su 40 Paesi in termini di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica. Lo riportano i dati dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), ripresi dal portale "Klix". L'organizzazione precisa che la Serbia e la Bosnia Erzegovina sono gli unici due Paesi, tra i 40 esaminati, che non hanno accettato alcun obbligo di eliminare gradualmente l'uso di combustibili fossili né hanno elaborato un piano nazionale per limitare le emissioni di gas serra. I primi cinque Paesi della lista sono il Botswana, che ottiene quasi il 100 per cento della sua elettricità dal carbone, il Kosovo (circa il 95 per cento), il Sudafrica (circa il 93 per cento), la Mongolia (85 per cento), l'India (circa il 75 per cento) e la Serbia (circa il 70 per cento). Alessandro Blasi, consigliere speciale del direttore esecutivo dell'Iea, ha affermato che il carbone è la maggiore fonte di generazione di elettricità e la più grande fonte di emissioni di anidride carbonica del settore energetico. (Seb)