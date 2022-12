Ue: Tajani, Italia impegnata in nuova strategia politica con Piano europeo per l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni di grande lavoro a Bruxelles. L'Italia è impegnata in una nuova strategia politica. Al centro c'è un Piano europeo per l'Africa, grandi investimenti per favorire la crescita e contenere i fenomeni migratori. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Durante il Consiglio Affari esteri "ho ribadito il nostro sostegno all'Ucraina vittima dell'aggressione russa. Ferma condanna delle violenze in Iran. Nei Balcani vogliamo essere protagonisti di pace, le tensioni tra Serbia e Kosovo vanno allentate ad ogni costo", ha aggiunto Tajani. (Res)