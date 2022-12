Usa-Messico: consigliere Dodd incontra presidente Obrador, focus su migranti, clima e transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere presidenziale Usa per le Americhe, Christopher Dodd, ha incontrato il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, a cui ha fatto le congratulazioni in occasione del bicentenario dall’istituzione di rapporti diplomatici bilaterali tra Washington e Città del Messico. Il consigliere, riferisce una nota, ha ribadito l’interesse del governo federale Usa a rafforzare la cooperazione con il Messico, dedicando particolare attenzione alla collaborazione nel campo della gestione dei flussi migratori, del contrasto al cambiamento climatico e della transizione energetica. Le parti hanno discusso anche il futuro sostegno ad Haiti e la promozione della concorrenza tra imprese nei rispettivi Paesi. (Was)