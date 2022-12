Usa: l'oleodotto Keystone protagonista di 25 incidenti dal 2010

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oleodotto Keystone ha causato più fuoriuscite di petrolio sul territorio degli Stati Uniti di qualunque altra infrastruttura analoga nell'arco degli ultimi 12 anni. Lo afferma un rapporto pubblicato dall'agenzia economica "Bloomberg", che quantifica le perdite della conduttura in ben 26mila barili di petrolio greggio dal 2010 ad oggi. L'oleodotto è stato protagonista di circa 25 incidenti nell'arco di poco più di un decennio: uno tra i più gravi risale alla scorsa settimana, e ha causato lo sversamento di circa 14mila barili di petrolio in un torrente nel Kansas. Il guasto ha costretto l'operatore dell'oleodotto, Tc Energy, a bloccare il flusso di petrolio lungo la conduttura. Dopo l'incidente il dipartimento dei Trasporti Usa ha emesso un'ordinanza correttiva, richiedendo all'azienda di farsi immediatamente carico della bonifica e di sottoporre al dipartimento un piano di ripresa delle operazioni. L'oleodotto Keystone percorre un tragitto di circa 4.320 chilometri tra la provincia di Alberta, nel Canada, e i complessi di raffinazione a Port Arthur, nello Stato Usa del Texas. Dal 2010 ad oggi sono fluiti attraverso l'oleodotto più di tre miliardi di barili di petrolio. (Was)