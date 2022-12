Giappone: parlamento studia aumento della tassazione sui redditi elevati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La maggioranza parlamentare del Giappone intende presentare una proposta di aumento dell'aliquota fiscale di base per i redditi superiori a 3 miliardi di yen (circa 22 milioni di dollari) annui. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", secondo cui la nuova aliquota verrebbe portata al 22,5 per cento dopo i primi 330 milioni di yen. La proposta punta a correggere il brusco calo dell'onere fiscale sui redditi superiori a 100 milioni di yen. L'aumento dell'aliquota minima dovrebbe entrare a far parte della riforma del Codice fiscale in programma per il prossimo anno, la cui entrata in vigore è prevista nel 2025. Secondo "Nikkei", la nuova aliquota minima interesserebbe circa 300 grandi contribuenti giapponesi; per i redditi annui superiori a 5 miliardi di yen, l'aumento della pressione fiscale equivarrebbe a circa il 2-3 per cento. L'attuale sistema di tassazione progressiva del reddito giapponese prevede un'aliquota massima del 45 per cento, ma i redditi derivanti dalla vendita di prodotti finanziari e immobili sono tassati separatamente con un'aliquota del 15 per cento. (Git)