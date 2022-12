Ue: Consiglio europeo, raggiunto accordo per una tassa sul carbonio a carico delle importazioni industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori del Consiglio europeo e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo di natura "provvisoria e condizionale" in merito al "Carbon Border Adjustment Mechanism" (Cbam). Lo ha annunciato il Consiglio europeo attraverso un comunicato stampa, riferendosi al progetto di una tassa sul carbonio che verrà applicata alle importazioni industriali alla frontiera dell'Unione. "Sono molto soddisfatto del raggiungimento di questo accordo", ha dichiarato il ministro dell'Industria e del commercio della Repubblica Ceca, Josef Sikela, che ha definito il nuovo meccanismo "una parte cruciale della nostra azione climatica. Questo meccanismo promuove l'importazione di beni da parte di aziende non europee che (...) soddisfano gli elevati standard climatici applicabili nei 27 Stati membri dell'Ue", ha dichiarato il ministro. Il comunicato precisa che l'accordo raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento è vincolato ad "alcuni aspetti che sono rilevanti per il Cbam, ma che devono essere definiti in altre disposizioni legislative ancora oggetto di negoziati". Per tale ragione, il Consiglio ritiene che il nuovo meccanismo "potrà essere formalmente adottato soltanto quando tutti gli elementi rilevanti verranno risolti negli altri fascicoli collegati". La nuova tassa sul carbonio negoziata in sede europea dovrebbe interessare inizialmente le importazioni di ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio e generazione elettrica, ed entrare a pieno regime il primo gennaio 2026, dopo una fase transitoria in programma già dal prossimo anno. (Beb)