Usa-Uzbekistan: Blinken incontro omologo Norov

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontro ieri l'omologo dell'Uzbekistan, Vladimir Norov, in vista del dialogo strategico bilaterale in programma a Washington. Blinken ha ribadito il fermo sostegno degli Usa all'indipendenza, l'integrità territoriale e la sovranità dell'Uzbekistan, e ha discusso con il suo omologo lo stato delle relazioni bilaterali, il sostegno a Ucraina e Afghanistan e il partenariato nell'ambito dello scenario geopolitico dell'Asia Centrale. Il segretario di Stato ha anche espresso apprezzamento per le riforme annunciate dall'Uzbekistan, e ha sollecitato quel Paese a dare piena attuazione alle misure per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il sostegno alla società civile e il contrasto alla violenza di genere. (Was)