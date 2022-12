Usa: Casa Bianca annuncia task force governativa per contrasto all’antisemitismo a livello federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti non c’è posto per l’antisemitismo: una ideologia da combattere ovunque si trovi. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, annunciando la creazione di un gruppo interno al governo federale che si occuperà di coordinare il contrasto al razzismo, all’antisemitismo e a qualsiasi forma di discriminazione nel Paese. L’organo opererà sotto la supervisione del Consiglio per la politica domestica e del Consiglio per la sicurezza nazionale. “Il presidente Joe Biden ha chiesto al gruppo di elaborare una strategia nazionale per il contrasto all’antisemitismo, tesa a sensibilizzare la popolazione su questo problema e a combattere i casi di discriminazione, anche online”, ha detto. (Was)