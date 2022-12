Usa: indagini su elezioni 2020, mandato di comparizione per segretario di Stato della Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, ha ricevuto un mandato di comparizione nel quadro delle indagini del consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per portare avanti le indagini sui documenti classificati che l’ex presidente Donald Trump ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. Stando ad alcuni documenti visionati dal portale di informazione “Axios”, a Raffensperger è stato chiesto di consegnare la documentazione relativa ad eventuali sue conversazioni con Trump e il suo staff. Particolare attenzione sarebbe stata dedicata alle possibili interlocuzioni con una dozzina di individui che sarebbero coinvolti nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, tra cui gli avvocati Sidney Powell e Cleta Mitchell. Il mandato di comparizione segue richieste analoghe che sono state avanzate nelle ultime settimane nei confronti di alcuni funzionari in Arizona, in Wisconsin e in Michigan. (Was)