Usa: deputata repubblicana Greene nella bufera per le dichiarazioni sul 6 gennaio

- La deputata statunitense Marjorie Taylor Greene, esponente dell'ala movimentista e trumpiana del Partito repubblicano, è finita nella bufera per aver dichiarato che sotto la sua guida, i manifestanti che hanno assalito il Congresso federale il 6 gennaio 2021 sarebbero stati armati e avrebbero avuto successo. Le affermazioni di Greene hanno suscitato dure condannate da parte della Casa Bianca e dal Partito democratico, ma anche da diversi esponenti del Partito repubblicano. La deputata si è difesa con una nota pubblicata dal suo ufficio ieri, 12 dicembre: "La Casa Bianca deve imparare come funziona il sarcasmo", ha affermato Greene. "I miei commenti intendevano canzonare (il presidente) Joe Biden e i Democratici, che dal 6 gennaio hanno fatto incessantemente della sottoscritta un bersaglio politico", ha sostenuto la deputata. Greene aveva formulato i suoi commenti in merito al 6 gennaio lo scorso fine settimana, alla domanda di un giornalista se l'ex presidente Donald Trump e il suo ex consigliere Stephen Bannon fossero coinvolti nella pianificazione dell'assalto al Congresso. "Lasciate che vi dica una cosa: se avessimo organizzato l'insurrezione io e Steve Bannon, avremmo vinto. Per non dire che sarebbe stata (un'insurrezione) armata", aveva dichiarato la deputata. La Casa Bianca ha pubblicamente condannato le dichiarazioni di Greene nella giornata di ieri, definendole "contrarie ai valori fondamentali del nostro Paese". (Was)