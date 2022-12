Imprese: elettronica, Ibm annuncia partenariato con azienda giapponese Rapidus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato all'inizio di settembre un piano per investire 50 miliardi di dollari nel rafforzamento dell’industria nazionale dei semiconduttori per contrastare la concorrenza cinese. Il piano prevede di destinare 28 miliardi all’emissione di prestiti e sovvenzioni per la costruzione di impianti per la produzione e l’assemblaggio dei semiconduttori. Altri 10 miliardi serviranno poi a rafforzare la produzione di tecnologie più mature, attualmente utilizzate nell’industria automobilistica e nelle telecomunicazioni, mentre 11 miliardi andranno ad iniziative di ricerca e sviluppo. “Il dipartimento inviterà le aziende a fare richiesta per ricevere i finanziamenti a partire da febbraio, e ci aspettiamo di iniziare ad allocare ai fondi già dalla prossima primavera”, ha commentato la segretaria al Commercio, Gina Raimondo, aggiungendo che il Chips Act approvato dal Congresso a luglio rappresenta “un’opportunità senza precedenti per rafforzare la sicurezza nazionale e dare nuovo impeto all’industria, all’innovazione e alla ricerca negli Stati Uniti”. (Git)