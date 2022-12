Venezuela: presidenziali, oppositori fissano primarie a giugno 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo delle primarie cui stanno lavorando le opposizioni è oggetto di un acceso dibattito nel Paese. La Piattaforma unitaria, l'insieme delle principali forze anti governative, ha formalizzato i nomi dei dieci membri (cinque titolari e cinque supplenti)componenti la commissione preposta ad organizzare il voto. Un processo che dovrebbe culminare nell'individuazione di un candidato unico e dotato di sufficiente forza politica ad affrontare la competizione, elementi non scontati vista l'estrema frammentazione del fronte. Il gruppo di lavoro, frutto della selezione di 80 profili, è chiamato a dare compimento a una serie di passaggi formali, di cui però ancora mancano date certe. Rimangono da chiarire altri punti, come - tra gli altri - il finanziamento del processo o il diritto di voto per i residenti all'estero. (Vec)