Usa: “Axios”, Biden sta organizzando un tour in diversi Paesi africani nel 2023

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta organizzando visite ufficiali in diversi Paesi africani per il 2023: il tour potrebbe essere annunciato questa settimana, nel quadro del summit dei leader Usa-Africa che si terrà a Washington a partire da oggi, martedì 13 dicembre. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che annunciare un tour di Biden nell’Africa subsahariana contribuirà a ribadire l’interesse degli Stati Uniti a rafforzare i legami con il continente. Durante un briefing alla Casa Bianca, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha dichiarato che le autorità Usa annunceranno “un impegno a tutto campo” nei confronti dell’Africa durante il summit, a cui parteciperanno rappresentanti di 49 Paesi, senza però scendere nei dettagli. Secondo le fonti, la Casa Bianca sta ancora lavorando ad un possibile itinerario. “L’amministrazione è convinta che l’Africa sia un tassello cruciale per affrontare le sfide del nostro tempo: non si tratta solo di preparare una strategia per il continente, ma piuttosto per le popolazioni che ci vivono”, ha detto una delle fonti. (Was)