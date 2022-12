Usa: fondatore di Ftx arrestato alle isole Bahamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sam Bankman-Friedman, fondatore di Ftx, la piattaforma per lo scambio di criptovalute che ha recentemente dichiarato bancarotta nel quadro di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, è stato arrestato alle isole Bahamas dopo che le autorità giudiziarie statunitensi hanno sporto denuncia nei suoi confronti. Lo ha confermato su Twitter l’ufficio del procuratore del distretto meridionale dello Stato di New York, poco dopo che il fondatore di Ftx ha notificato al Congresso di non voler comparire in presenza per testimoniare di fronte alla commissione Banche del Senato Usa. (Was)