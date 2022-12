Usa: Twitter annuncia scioglimento del Comitato interno per la fiducia e la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha annunciato lo scioglimento del Comitato interno per la fiducia e la sicurezza (Trust and Safety Council), un gruppo di esperti e organizzazioni indipendenti istituito nel 2016, e che negli anni ha lavorato per garantire la libertà di espressione e la sicurezza sulla piattaforma. I membri hanno ricevuto una email nella serata di lunedì, in cui la società ha affermato che il Comitato “non rappresenta più una struttura adeguata per ottenere valutazioni indipendenti sui nostri prodotti e sulla politica di sviluppo della piattaforma”. Secondo alcune fonti riprese dal “Washington Post”, la comunicazione ha preceduto di nemmeno un’ora una riunione programmata in precedenza tra il Comitato e i vertici di Twitter, che si sarebbero dovuti vedere in videocollegamento per discutere gli ultimi sviluppi dopo l’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk. “Siamo grati a tutti i componenti per l’impegno e per i consigli che ci hanno fornito in questi anni”, si legge nella mail, firmata a nome “Twitter”. (Was)