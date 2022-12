Spagna: Ferraris (Fs) e Bogas (Endesa) ricevono premio Tiepolo 2022 a Madrid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami che uniscono Ferraris alla Spagna si sono consolidati nel corso della sua carriera professionale. In particolare, ha fatto parte del Gruppo Enel tra il 2009 e il 2015, durante la prima fase dello sbarco della società italiana in Spagna, ricoprendo diverse cariche dirigenziali di primo livello, tra cui quella di membro del consiglio di amministrazione della controllata spagnola Endesa S.A. José Damián Bogas Gálvez, è, dal 2014 amministratore delegato di Endesa Sa, azienda leader nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo. È inoltre Iberia country manager del Gruppo Enel, multinazionale italiana dell'energia di cui Endesa fa parte, e presidente di Enel Green Power Spagna, la società del gruppo dedicata alla generazione di energia da fonti rinnovabili e uno dei principali protagonisti del settore delle energie rinnovabili in tutto il mondo. (segue) (Spm)