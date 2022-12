Usa: Casa Bianca, in contatto con alleati per limitare esportazioni di chip verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in contatto con una serie di partner internazionali, inclusi i Paesi Bassi e il Giappone, per limitare ulteriormente le esportazioni di microchip dai Paesi occidentali alla Cina. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca. Le sue dichiarazioni arrivano dopo che diversi organi della stampa Usa hanno riferito, citando fonti anonime, che le autorità di Tokyo e Amsterdam avrebbero acconsentito “in linea di principio” a limitare le esportazioni di macchinari per la produzione di chip avanzati verso la Cina. (Was)