Agroalimentare: Salvini, cuochi veri ambasciatori del made in Italy nel mondo

23 luglio 2021

- Oggi pomeriggio il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha partecipato alla prima edizione dell’Albo d’oro della Federazione italiana cuochi. "Ho voluto ringraziarli per essere veri ambasciatori del made in Italy nel mondo e testimonial del lavoro e della fatica di migliaia di donne e uomini che operano nel settore agroalimentare. Da parte mia e della Lega prosegue la battaglia, in Europa, contro la follia del Nutriscore (con i 'semafori' che penalizzano la dieta mediterranea) e a favore dei prodotti e delle eccellenze della nostra terra", scrive il leader della Lega su Twitter per poi affidare un invito ad un post scriptum: "Anche fare la spesa è un gesto politico: mangia italiano, consuma italiano". (Rin)