Perù: proteste anti governative nel sud, sale a cinque il bilancio dei morti

- È salito a cinque il numero delle persone uccise nel corso delle proteste anti governative che si tengono da ieri in Perù. Lo riferiscono le autorità sanitarie secondo cui gli scontri tra le forze di sicurezza e i simpatizzanti dell'ex presidente, Pedro Castillo, hanno causato il ferimento di almeno altre otto persone. Secondo quanto riportano le autorità della Polizia, tre delle cinque vittime, registrate in tre diverse località meridionali del Paese, sono minorenni. Le zone teatro delle violenze - le province di Arequipa, Chincheros e Apurimac - sono parte della più ampia regione in cui la nuova presidente, Dina Boluarte, ha decretato uno stato di emergenza. Secondo quanto riporta il quotidiano "Rpp Noticias", i manifestanti - che chiedono nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la liberazione di Castillo arrestato per presunta violazione della Costituzione - hanno inoltre sequestrato un agente di polizia. (segue) (Brb)