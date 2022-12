Ue: ex commissario Avramopoulos si dimette da Consiglio d'onore Ong Fight Impunity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex commissario europeo per l'Immigrazione, il greco Dimitrios Avramopoulos, ha annunciato oggi le sue dimissioni dal Consiglio d'onore (honorary board) dell'organizzazione non governativa Fight Impunity. La Ong è stata fondata nel 2019 dall'ex parlamentare europeo ora in stato di detenzione, Pier Antonio Panzeri, nell'ambito dell'inchiesta delle autorità belghe sul presunto scandalo di corruzione legato al Qatar. “Sono stato invitato all'inizio del 2020 a far parte del consiglio d'onore dell'organizzazione, insieme a personalità europee di spicco come l'ex Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la polizia di sicurezza Federica Mogherini, l'ex primo ministro francese Bernard Cazeneuve, il senatore italiano e l'ex commissario Emma Bonino, il premio Nobel Denis Mukwege, l'ex eurodeputata europea Cecilia Wilkstrom e altri", ha osservato. “Dopo un anno, ho smesso di far parte del Consiglio. Il Consiglio non aveva funzioni esecutive o amministrative. Prima di accettare l'invito, da ex commissario ho chiesto l'approvazione alla Commissione europea, che ha concesso (...)", ha chiarito. “Tutti i membri hanno accettato di dimettersi subito dopo aver appreso che venerdì sera era stata avviata un'indagine su Panzeri, completamente sorpresi da tutto ciò che è stato rilasciato sul fondatore di Fight Impunity. Questa e solo questa è la verità”, ha concluso. (Gra)