Armenia: Fmi approva nuovo accordo di stand-by da 171 milioni di dollari

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un nuovo accordo stand-by da 171 milioni di dollari circa per l’Armenia, dalla durata di 36 mesi. Una prima tranche dal valore di 24,4 milioni, riferisce una nota, sarà disponibile da subito, mentre la restante parte sarà messa a disposizione a seguito di revisioni semestrali da parte del Fondo. I finanziamenti saranno tesi ad aiutare le autorità di Erevan a fare fronte ad eventuali shock e alle possibili conseguenze sulla bilancia dei pagamenti, che potrebbero impattare negativamente sul processo di riforma in corso nel Paese caucasico. “L’economia armena ha mantenuto un tasso di crescita soddisfacente, grazie all’incremento dei consumi e a flussi positivi di capitale e lavoro: allo stesso tempo, rialzi hanno interessato anche il tasso di inflazione e il deficit di bilancio”, ha commentato il vice direttore generale del Fmi, Bo Li. (Was)