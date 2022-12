Spagna: Ferraris (Fs) e Bogas (Endesa) ricevono premio Tiepolo 2022 a Madrid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Ferraris è, dal giugno 2021, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane. Attraverso l'operatore Trenitalia, il gruppo fa parte del consorzio Iryo, la prima compagnia privata dell'alta velocità in Spagna, che ha attivato il primo collegamento commerciale nel Paese lo scorso 25 novembre, nella linea Madrid-Barcellona e che inaugurerà nuove connessioni tra Madrid, Cuenca e Valencia il prossimo 16 dicembre. L'avvio delle attività commerciali della partecipata Iryo in Spagna rientra in una strategia di ampio respiro che vede il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sempre più attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e aperto alla sua concorrenza, con presenza già consolidata in Francia, Regno Unito, Grecia e Germania. "Condivido questo prestigioso riconoscimento con tutto il team del Gruppo Fs e con gli oltre 82 mila dipendenti che operano in Italia e nelle filiali estere. In particolare, con i colleghi che lavorano qui in Spagna, che proprio in queste settimane sono impegnati con il debutto del nostro Frecciarossa 1000 sui binari dell'alta velocità spagnola", ha affermato Ferraris nel suo intervento. "La nostra intenzione è quella di condividere l'esperienza acquisita nel mercato italiano dell'alta velocità, mettendola a disposizione della Spagna e dell'Europa per replicare i risultati positivi ed i modelli di successo raggiunti in Italia", ha aggiunto. (segue) (Spm)