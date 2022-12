Usa: Casa Bianca, arresto sospettato dell’attentato di Lockerbie dimostra nostro impegno nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno preso ieri in custodia Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, cittadino libico accusato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. Lo ha confermato in una nota pubblicata lunedì 12 dicembre la consigliera Usa per la sicurezza interna, Liz Sherwood-Randall. “Si tratta di una ulteriore prova dell’impegno dell’amministrazione Biden per portare alla giustizia i responsabili di attacchi terroristici che minano la sicurezza dei cittadini statunitensi”, ha detto. (Was)