Usa: fondatore di Ftx non testimonierà in presenza davanti alla commissione Banche del Senato

- Gli avvocati di Sam Bankman-Friedman, fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, piattaforma per lo scambio di criptovalute che ha recentemente dichiarato bancarotta nel quadro di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, hanno notificato al Congresso che l’imprenditore non testimonierà in presenza davanti alla commissione Banche del Senato Usa. Lo hanno confermato i leader democratici e repubblicani dell’organismo, ricordando che in precedenza il Congresso ha chiesto a Bankman-Friedman di testimoniare in presenza invece che da remoto. “Una totale mancanza di responsabilità: qualsiasi amministratore delegato, regolatore o funzionario, quale che sia la sua appartenenza politica, non ha mai rifiutato di comparire per testimoniare davanti al Congresso”, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata dal democratico Sherrod Brown e dal repubblicano Pat Toomey. I due capigruppo hanno precisato che continueranno a lavorare per ottenere una testimonianza in presenza. Il fondatore di Ftx, che in questo momento si trova alle Isole Bahamas, dovrebbe comunque comparire in videocollegamento all’audizione fissata per oggi, martedì 13 dicembre. (Was)