Energia: ministro Petrolio Egitto, produzione di gas ha raggiunto 184 milioni di metri cubi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas dell’Egitto ha raggiunto i 6,5 miliardi di piedi cubi al giorno (184 milioni di metri cubi. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in una nota. Secondo il ministro, l'Egitto è riuscito in 7 anni a realizzare 27 progetti per sviluppare giacimenti di gas con investimenti stimati in 21 miliardi di dollari. El Molla ha dichiarato che le tariffe di consegna del gas nelle abitazioni sono state aumentate a circa 1,2 milioni di clienti nel periodo 2021-2022, portando il numero totale a 14 milioni di unità. Inoltre, il ministro del Petrolio ha rivelato che il progetto di conversione delle auto a metano è stato ampliato fino a raggiungere 477 mila auto e il numero di stazioni di servizio è di 862 a livello nazionale.(Cae)