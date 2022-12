Africa: Casa Bianca annuncia investimenti Usa per 55 miliardi nei prossimi 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato che gli Stati Uniti investiranno in Africa un totale di 55 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, per sostenere il continente nel campo della sicurezza, della sanitá e dell’economia. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing organizzato con i giornalisti prima del summit dei leader Usa-Africa, che prenderà il via domani a Washington. “Lavorando insieme al Congresso, il governo federale si impegnerà ad investire 55 miliardi di dollari in Africa nei prossimi tre anni, in una serie di settori strategici, per aiutare il continente a fare fronte alle sfide del nostro tempo”, ha detto. (Was)