Spagna: Ferraris (Fs) e Bogas (Endesa) ricevono premio Tiepolo 2022 a Madrid (2)

- All'evento hanno preso parte l'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, il sindaco di Madrid, il presidente di Assocamerestero, Mario Pozza ed i presidenti della Ccis, Marco Pizzi, e della Ceoe, Antonio Garamendi. "Quest'anno sono premiate due figure di grande spessore", ha affermato nel suo discorso di apertura l'ambasciatore Guariglia, riferendosi ai due protagonisti della serata. "Con i grandi investimenti che hanno stimolato e le strategie che hanno promosso in settori cruciali per le società contemporanee quali l'energia e la mobilità, dimostrando nel corso degli anni una grande lungimiranza anche per l'attenzione verso i temi della sostenibilità, della de-carbonizzazione e della 'green economy', rappresentano delle vere, importanti ed autentiche storie di successo di cui i due Paesi – Italia e Spagna – hanno potuto beneficiare, singolarmente e anche nel rapporto bilaterale." (segue) (Spm)