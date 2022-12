Spagna: Ferraris (Fs) e Bogas (Endesa) ricevono premio Tiepolo 2022 a Madrid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricevere il Premio Tiepolo è per me un onore e un privilegio di cui sono profondamente e sinceramente grato", ha dichiarato Bogas nel suo intervento. "Ho profondi legami professionali e personali con l'Italia e posso dire di aver fatto buoni amici italiani negli ultimi due decenni". "Oggi appartenere a un gruppo imprenditoriale globale è un enorme privilegio", ha sottolineato l'amministratore delegato di Endesa. "Ci offre la possibilità di vedere il mondo con prospettive diverse. Ogni Paese ha i propri progetti e ogni cultura le sue virtù. Per questo ho sempre vissuto la connessione Endesa-Enel come un trasferimento permanente di valore in entrambe le direzioni, che ci rende innegabilmente migliori", ha sottolineato Bogas. (Spm)