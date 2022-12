Ucraina: Calenda, popolo non combatte per concetto astratto libertà, ma contro brutalità comunismo sovietico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ragione per combattere, che si comprende solo parlando con gli ucraini è che ogni famiglia ha subito una violenza dai russi ai tempi dell’Urss. Sono storie tremende che hanno forgiato la loro memoria e identità individuale e nazionale. Qualsiasi cosa è meglio che tornare lì". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, in Ucraina per incontrare rappresentanti del governo di Kiev, delle istituzioni locali, del mondo accademico ucraino e delle associazioni di volontariato. "Non combattono per un concetto astratto di libertà, ma contro qualcosa che hanno vissuto: la brutalità del comunismo sovietico, che noi abbiamo in larga parte deciso di ignorare. Il comunismo è stato una grande barbarie della storia. Dovremmo insegnarlo con più chiarezza", continua il senatore di Azione. "Per questo la resistenza degli ucraini infastidisce una parte dei militanti più anziani di sinistra. Li obbliga a fare i conti con la loro storia. Semplicemente non riescono a dire che li, in Urss, c’era il male nella sua forma più efferata e brutale. Senza scusanti ideologiche. Quello sovietico era un imperialismo suprematista. I popoli assoggettati non hanno colto alcuna traccia di altruismo, progressismo o spinta all’emancipazione. Solo sopraffazione, morte o schiavitù. Così era e così è. E per questo gli ucraini continueranno a combattere", conclude Calenda. (Rin)