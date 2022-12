Afghanistan: Stato islamico rivendica attacco contro hotel nel centro di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato sul suo canale Telegram l'attacco al Longan Hotel nella zona commerciale della capitale dell’Afghanistan, Kabul, noto per ospitare diplomatici e imprenditori cinesi. Uomini armati hanno aperto il fuoco oggi all'interno dell'hotel e almeno tre ottenitori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. L'ospedale di emergenza di Kabul, gestito Emergency, ha riferito di avere ricevuto 21 persone, di cui 18 rimaste feriti e tre già decedute. Da parte sua, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha affermato in una nota che l'attacco è terminato grazie all’interno delle forze di sicurezza dell’emirato islamico dell’Afghanistan (non riconosciuto dalla comunità internazionale), precisando che tra i morti figurano solo gli attentatori. Secondo Mujahid tutti gli ospiti dell'hotel sono stati salvati e nessuno straniero è stato ucciso, precisando che solamente due persone sono rimaste ferite dopo essere fuggite dalla finestra della loro stanza.(Res)