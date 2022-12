Ucraina: Zelensky, Mosca non ha rinunciato a sue tattiche terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha rinunciato alle sue tattiche terroristiche. "L'assenza di massicci attacchi missilistici significa solo che il nemico si sta preparando e può colpire in qualsiasi momento". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto videomessaggio della sera. "Sebbene sia ovvio che anche senza luce sappiamo bene dove sparare e cosa liberare, la Russia spera ancora in blackout. Questa è l'ultima speranza dei terroristi", aggiunge. "Quindi, finché hanno missili - e la Russia li ha ancora - per favore prendete sul serio tutti gli avvertimenti del comando militare ucraino, della nostra Aeronautica militare e degli allarmi aerei. A tutti i livelli, dobbiamo essere preparati a qualsiasi intenzione ostile. E faremo di tutto per superare questo inverno", ha continuato. (Kiu)