Perù: proteste anti governative nel sud, sale a cinque il bilancio dei morti (2)

- I ministri del governo da poco insediato, prosegue la testata, avrebbero in agenda viaggi nelle diverse zone del Paese per cercare di aprire canali di dialogo con i manifestanti. In queste ore, inoltre, il parlamento sta discutendo il decreto per anticipare le elezioni generali alla primavera del 2024, oltre due anni prima della data prevista. Si tratta di una delle misure messe in campo dalla presidente Boluarte per cercare di dare stabilità al Paese. Un passaggio con il quale l'esecutivo spera di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal Parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l'elevato numero di inchieste di corruzione che gravano su diversi deputati. Il governo ha inoltre disposto la cessazione dell'incarico dei prefetti nominati da Castillo, accusati di aver "istigato" le proteste di piazza, e macchiandosi così di un presunto "attentato allo Stato di diritto". Nella tarda serata di domenica, il Parlamento del Perù ha tolto a Castillo l'immunità di cui godeva da ex presidente e poche ore dopo la procura generale ha firmato la denuncia per "ribellione" e cospirazione. (segue) (Brb)