Colombia: colloqui di pace tra governo ed Eln, si conclude prima fase dei negoziati in Venezuela (4)

- Lafaurie è noto per essere una delle voci più radicali della destra colombiana, rappresentante di un comparto tradizionalmente cruciale nell'economia nazionale, saldamente legato ai proprietari terrieri. È "fondamentale" che allevatori e agricoltori partecipino al processo, aveva detto Petro, invitando Lafaurie a "entrare nelle intimità" del complesso dialogo, accedendo ai dettagli altrimenti riservati, per individure al meglio la strada negoziale. La proposta di Petro, che Lafaurie ha detto essere giunta "a sorpresa", ha animato il dibattito nel fronte conservatore. Al plauso degli allevatori si contrappongono le critiche di Maria Fernanda Cabal, una delle figure di punta dell'opposizione, nonché moglie dello stesso presidente di Federgan. Apprezzamento è invece arrivato dall'ex presidente Uribe, secondo cui si tratta di una opportunità per rappresentare l'opinione di settori che "per ovvie ragioni" sono contrari all'accordo. (segue) (Mec)