Zimbabwe: Usa annunciano nuove sanzioni, c’è anche il figlio del presidente

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di quattro uomini e due entità con sede nello Zimbabwe, rimuovendo altre 17 persone dalla lista dei cittadini specialmente designati (Sdn). In una nota, il Tesoro ha specificato che il programma di sanzioni Usa nel Paese è teso a colpire i responsabili della corruzione e degli abusi dei diritti umani, e non il popolo dello Zimbabwe. “Chiediamo nuovamente al governo di prendere i provvedimenti necessari per creare un Paese libero, prospero e pacifico, combattendo la corruzione e gli abusi”, ha affermato il sottosegretario del Tesoro Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Tra gli individui sanzionati oggi figura anche il figlio del presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Le altre tre persone (Sandra Mpunga, Nqobile Magwizi e Obey Chimuka), insieme alle aziende Fossil Agro e Fossil Contracting, sono state inserite nella lista per legami con entità corrotte e precedentemente sanzionate. (Was)