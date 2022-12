FI: Benigni, grazie a Berlusconi per fiducia, ora lavoro di squadra per futuro nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Ringrazio il nostro presidente, Silvio Berlusconi, per la fiducia che ha riposto in me. È un grande onore coordinare i giovani di Forza Italia, un ruolo importante e strategico per il futuro del nostro partito. Da oggi sarò al servizio di tutti i giovani che credono nei valori di Forza Italia: la libertà, la giustizia, la meritocrazia. In questo percorso metterò tutta la mia esperienza, la mia determinazione, il mio impegno con un unico obiettivo: dare slancio e nuova linfa vitale al partito in cui milito e in cui credo. I ragazzi sono il pilastro del domani e contribuiranno a migliorare il nostro futuro: a loro occorre garantire lavoro, opportunità, la possibilità di realizzare i loro sogni. Un' importante proposta del presidente Berlusconi riguarda proprio la decontribuzione e la detassazione per le aziende che assumono giovani: lo abbiamo detto in campagna elettorale e ci impegniamo sin da subito a realizzarlo, a maggior ragione adesso che siamo al governo. Per fare questo e tanto altro lavoreremo in squadra, in piena sinergia con i coordinatori regionali, nella consapevolezza che costruendo un clima di leale collaborazione, tutti insieme daremo un fondamentale contributo per la ripresa del nostro Paese". Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e neo coordinatore nazionale di Forza Italia giovani. (Com)