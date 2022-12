Ucraina: Zelensky ringrazia l'Italia per suo "apporto tempestivo" nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'Italia e la premier Giorgia Meloni per il "tempestivo contributo" apportato a Kiev nel quadro del conflitto in corso contro la Russia. "Sono grato all'Italia e a tutti gli italiani per l'apporto tempestivo e senza esitazione di sicurezza e sostegno finanziario. Vi sono grato per la solidarietà nel rispetto della dignità umana, perché la Russia vuole privare della dignità tutte le nazioni libere, e non solo in Europa. Grazie, signora primo ministro", ha detto il presidente ucraino nel suo intervento video alla riunione del G7. (Res)