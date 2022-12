© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto ai Paesi del G7 di tenere un "vertice mondiale della pace" sul conflitto in corso. "Propongo di convocare un vertice speciale, un vertice sulla pace mondiale, per decidere come e quando possiamo concretizzare i punti della formula di pace ucraina", ha detto Zelensky intervenendo in videoconferenza al vertice. (Res)