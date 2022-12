Egitto: Al Sisi riceve l'ad di Orange per discutere di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto la direttrice esecutiva del gruppo globale "Orange", Christel Heydemann, alla presenza di Amr Talaat, ministro egiziano delle Comunicazioni e dell'Information Tecnologica. Lo ha detto in un comunicato il portavoce della presidenza della Repubblica, Bassam Radi. L'incontro ha affrontato una revisione degli sforzi di cooperazione congiunta con il gruppo globale "Orange" nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica, secondo Radi. Al Sisi ha espresso "l'entusiasmo dell'Egitto a cooperare con società francesi internazionali con esperienza in tutti i campi come partner per lo sviluppo in Egitto, incluso il gruppo internazionale "Orange", che ha esperienza nei settori delle comunicazioni, della trasformazione digitale e dello sviluppo di sistemi tecnologici per gestire le strutture , nuove città e grandi progetti, che rappresentano una pietra miliare nell'ambito del piano statale per la digitalizzazione e lo sviluppo globale in Egitto". (segue) (Cae)