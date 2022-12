Egitto: Al Sisi riceve l'ad di Orange per discutere di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha aggiunto che l'incontro ha permesso di discutere dei modi per rafforzare la cooperazione con il gruppo "Orange" e aumentare i suoi investimenti nel settore delle telecomunicazioni in Egitto, in particolare gli sforzi del governo per localizzare la tecnologia e far progredire il campo dell'industria elettronica e del design, nonché il moderno infrastrutture di cui ora gode l'Egitto. Il presidente egiziano è quindi stato informato sugli sforzi esistenti per trasformare la Città della Conoscenza in una zona economica libera, nonché sulle iniziative del ministero delle Comunicazioni per lo sviluppo umano, in particolare nei settori del software, del marketing elettronico, del marketing digitale, della sicurezza informatica e del digitale analisi, oltre alle iniziative di formazione di studenti e neolaureati per qualificarli al mercato del lavoro in diversi segmenti del settore delle telecomunicazioni. Al Sisi ha chiesto di espandere la rete in fibra ottica e di accelerare la trasformazione digitale dei servizi. (Cae)