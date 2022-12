Algeria: Saipem, decisione Corte appello Algeri su progetto Gk3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 2 febbraio 2016 e 17 luglio 2019, si informa che oggi la Corte di appello di Algeri si è pronunciata nel procedimento penale cosiddetto Sonatrach 1 in corso dal 2010 in Algeria nei riguardi di Saipem Contracting Algérie relativamente alle modalità di assegnazione nel 2009 del progetto GK3. In tale procedimento la società Saipem Contracting Algérie era accusata della fattispecie sanzionata dalla legge algerina in caso di "maggiorazione dei prezzi in occasione dell’aggiudicazione di contratti conclusi con una società pubblica a carattere industriale e commerciale beneficiando dell’autorità o influenza di rappresentanti di tale società". In particolare - si legge in una nota di Saipem -, la Corte di appello di Algeri accogliendo in larga parte le argomentazioni difensive della Società ha rigettato la richiesta di danni presentati dal Tesoro algerino confermando per il resto la sentenza di primo grado. Per effetto di tale decisione, la medesima Corte d’appello ha altresì disposto la revoca del sequestro dei conti correnti per un ammontare pari a 63,2 milioni equivalenti di euro riferibili al procedimento in parola. (segue) (Com)