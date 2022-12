Algeria: Saipem, decisione Corte appello Algeri su progetto Gk3 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ricorda che il procedimento si era concluso in primo grado il 2 febbraio 2016 con la decisione del tribunale di Algeri con la quale si condannava Saipem Contracting Algérie al pagamento di un’ammenda d’importo pari a circa 4 milioni di dinari algerini (corrispondenti a circa 30.000 euro). La decisione di primo grado era stata impugnata alla Cassazione algerina che con la decisione del 17 luglio 2019 aveva cassato integralmente la decisione del Tribunale di Algeri del 2 febbraio 2016 ragion per cui la Corte di appello di Algeri aveva avviato il processo conclusosi oggi. Si ricorda che l’autorità giudiziaria italiana, all’esito di un procedimento penale in cui sono state analizzate anche le modalità di assegnazione nel 2009 del progetto GK3 Arzew, ha pronunciato il 14 dicembre 2020 sentenza di assoluzione in via definitiva. Saipem Contracting Algérie, nell’accogliere con favore la sentenza, valuterà se ricorrere per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello relativamente all’ammenda comminata. Per maggiori informazioni sul procedimento in Algeria si rinvia alla descrizione dettagliata del procedimento contenuta nella sezione "Contenziosi" della Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 di Saipem S.p.A. (pagg. 147 - 148). (segue) (Com)