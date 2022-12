Ue: dal Consiglio Affari esteri nuove sanzioni a Iran e passi in avanti su misure contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo pacchetto di sanzioni all'Iran e passi avanti sul nono pacchetto di sanzioni alla Russia. Questi alcune delle novità arrivati oggi da Bruxelles dove si è svolto il Consiglio Affari esteri, occasione nella quale i ministri degli Esteri europei hanno concordato l'adozione di nuove misure restrittive verso soggetti ed entità iraniane, in risposta alle repressioni perpetrate dal regime di Teheran verso i manifestanti e all'appoggio militare fornito alla guerra russa in Ucraina. "Il pacchetto di sanzioni contro l'Iran è un grande messaggio che diamo al Paese. È la prima volta dal 2019 che adottiamo un pacchetto di misure di questa portata", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. I ministri degli Esteri Ue, hanno raggiunto l'accordo per aggiungere 20 persone e un'entità all'elenco delle persone soggette a misure restrittive, per quanto riguarda la risposta alla repressione delle manifestazioni. Per l'aiuto fornito alla Russia, che Teheran continua a negare in merito alla fornitura di armi verso Mosca, come lo stesso Borrell ha ricordato, sono quattro le persone e le entità aggiunte all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. (segue) (Beb)