Ue: dal Consiglio Affari esteri nuove sanzioni a Iran e passi in avanti su misure contro Russia (2)

- Intesa raggiunta solo parzialmente, invece, per il nono pacchetto di sanzioni alla Russia. "L'accordo non è stato raggiunto tra i ministri, ma spero che saremo in grado di approvare questo nuovo pacchetto di sanzioni durante questa settimana", ha detto Borrell in conferenza stampa, aggiungendo che i ministri Ue hanno invece raggiunto un accordo politico per sanzionare "circa 200 persone ed entità". L'Alto rappresentante Ue ha spiegato che il pacchetto "colpirà duramente il settore della difesa e l'esercito russo", così come "i responsabili politici del governo russo, della Duma di Stato, del Consiglio della Federazione e del sistema giudiziario". "Stiamo prendendo di mira i responsabili del saccheggio del grano ucraino e della deportazione della popolazione, in particolare dei bambini", ha aggiunto Borrell. Nel corso della giornata, inoltre, il Consiglio Ue ha approvato l'aumento di 2 miliardi di euro del tetto finanziario nel 2023 per quanto riguarda il Fondo europeo per la pace. "La decisione odierna ci garantirà i fondi necessari per continuare a fornire un sostegno militare concreto alle Forze armate dei nostri partner. In meno di due anni, il Fondo europeo per la pace ha dimostrato il suo valore e ha cambiato completamente il modo in cui sosteniamo i partner in materia di difesa", ha affermato Borrell. L'accordo sarà formalizzato all'inizio del 2023. (segue) (Beb)