Ue: dal Consiglio Affari esteri nuove sanzioni a Iran e passi in avanti su misure contro Russia (4)

- Nel corso di due punti stampa organizzati durante la giornata, il ministro Tajani ha infine affrontato il tema dello scandalo di corruzione legato al Qatar, che ha colpito il Parlamento europeo dallo scorso venerdì. "Io sono un garantista verso tutte le forze politiche che vengono coinvolte in vicende penali, anche scabrose, come quella che coinvolge il Parlamento europeo", ha detto. "Purtroppo, trovare a casa della vicepresidente del Parlamento soldi contanti non è un bell'esempio, ma difendo le istituzioni. Non dobbiamo confondere i soggetti coinvolti in casi di corruzione con l'istituzione stessa. Le mele marce stanno ovunque", ha aggiunto il titolare della Farnesina prima di ribadire il sostegno alla presidente del Parlamento Roberta Metsola, esponente del Ppe. "Condividiamo tutte le iniziative che ha annunciato oggi pomeriggio a Strasburgo per incrementare la trasparenza" del Parlamento. "Sta difendendo molto bene l'istituzione che presiede, sono contento di averla votata come presidente del Parlamento Ue", ha concluso Tajani. (Beb)