Usa: Virginia, a febbraio 2023 elezione speciale per sostituire il deputato Donald McEachin

- Il governatore della Virginia, il repubblicano Glenn Youngkin, ha annunciato una elezione speciale per riempire il seggio lasciato vacante alla Camera dei rappresentanti dal deputato democratico Donald McEachin, venuto a mancare il 28 novembre scorso a causa di un tumore. In una nota, l’ufficio del governatore ha annunciato che l’elezione si terrà il 21 febbraio 2023, e che gli interessati potranno avanzare la propria candidatura entro il prossimo 23 dicembre. Il democratico Lamont Begby e la repubblicana Jennifer McClellan, rispettivamente deputato e senatrice al Congresso della Virginia, hanno già dichiarato di volersi candidare, e un annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. (Was)