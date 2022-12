© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla conferenza stampa durante la quale verranno diffusi i nuovi dati sull'accoglienza e raccontate alcune storie significative di inserimento di senza dimora. Presso il Campidoglio, Sala delle Bandiere (Ore 12)- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene all'incontro per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa del progetto "Officina delle Opportunità per l'Orientamento e l'Inserimento Lavorativo" promosso da Vicariato di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale. Presso piazza San Giovanni in Laterano, 6 - Ingresso Palazzo del Vicariato di Roma - Sala Poletti (Ore 14)- Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa "in perenne ricordo dei giornalisti ebrei perseguitati dal fascismo ed allontanati dall'Albo professionale di Roma a seguito delle leggi razziali". Presso sede dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio - piazza della Torretta 36 (Ore 15:30) (segue) (Rer)