© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- ROMA- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, interviene alla conferenza stampa "Oltre l'emergenza freddo, Roma che accoglie", durante la quale verranno diffusi i nuovi dati sull'accoglienza e raccontate alcune storie significative di inserimento di senza dimora. Presso il Campidoglio, Sala delle Bandiere (Ore 12)- "Pedala con noi e illumina il Natale". Torna l'albero in Piazza del Campidoglio, con un messaggio di sostenibilità e risparmio energetico. Prevista la cerimonia simbolica di accensione, durante la quale sei biciclette saranno installate in piazza per fornire l'energia necessaria ad illuminare l'albero. In sella la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, promotrice dell'iniziativa, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i consiglieri capitolini e tutti coloro che vorranno partecipare. Piazza del Campidoglio (Ore 18:30) (segue) (Rer)